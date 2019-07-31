ضبط خرقاً على أحد أنابيب الناقلة للنفط في منطقة الفلاحيات الزراعية شمال بغداد

2019/07/31 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت شرطة الطاقة، الاربعاء، ان شرطة نفط الوسط ضبطت خرقاً على أحد أنابيب الناقلة للنفط في بغداد.وقال المتحدث باسم شرطة الطاقة النقيب علي المالكي في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه انه “بحسب المعلومات الاستخباراتية بوجود خرق على أحد الأنابيب النفطية في شمال بغداد، تم تشكيل فريق عمل بأمرة مدير […]

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