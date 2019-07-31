عواد يكشف عن وثيقة

2019/07/31 | 23:05

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، الأربعاء (31 تموز 2019)، عن وثيقة قال انها &qu...





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