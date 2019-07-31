النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم بكتب رسمية إلى البرلمان 21 نائباً 10 منهم متهمون بالفساد

2019/07/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس القضاء الأعلى يضع النقاط على الحروف في ردٍ على الصباح الجديد: بغداد – الصباح الجديد تلقت الصباح الجديد امس الأربعاء ردا رسميا من المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، بشأن النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، وأوضح الرد ان التصريح الذي نفى به عضو اللجنة القانونية النيابية للجريدة، تسلم مجلس النواب كتبا من المجلس المذكور، لم ...

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