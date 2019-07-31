الانفاق الحكومي يضع البلاد امام ازمة مالية عميقة ويوقف 6000 مشروع خدمي

2019/07/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكد ائتلاف النصر ان الانفاق المالي الحالي غير المدروس والتخادمي سيضع البلاد امام ازمة مالية عميقة ومعقدة ، وستكون له تداعيات خطيرة على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي ، مطالباً بترشيد الإنفاق العام.وقال عضو ائتلاف النصر علي السنيد في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان تحذير صندوق النقد الدولي يوم 30 تموز ...

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