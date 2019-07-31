سائرون تطالب عبد المهدي بالحضور الدوري إلى مجلس النواب

2019/07/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكت عدم التنسيق بين البرلمان والحكومة في سن القوانين المهمة بغداد – وعد الشمري: طالبت قائمة سائرون، امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد بالحضور الدوري إلى مجلس النواب، وتحدثت عن فشل في الاداء الرقابي، وفيما انتقدت عدم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينة أن ذلك افضى إلى تعطيل اقرار القوانين المهمة.وقال النائب عن ...

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