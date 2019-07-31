2019/07/31 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة تقرر ادخال ملعب الشعب الدولي للصيانة استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020

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