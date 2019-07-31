الاتصالات: تم انشاء مركز عمليات لمتابعة عمل خدمة الانترنت وحل المشاكل

2019/07/31 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

انهت

وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، اجتماعها الذي عقدته مع ممثلي الشركات المجهزة

لخدمة الانترنت في العراق، حيث ناقشت واقع الخدمة.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المجتمعين “ناقشوا

الشكاوى التي وصلت عبر الموقع الالكتروني الذي اطلقته الوزارة للمواطنيين، حيث تم

تشكيل لجنة خاصة بفرز وتصنيف الشكاوى لمتابعة اداء الشركات الموجهة ضدها، طبقا لما

يرد فيها”.

وتابع

“اوضحت لنا الشركات عدم قدرتها على تحسين الخدمة وتخفيض الاسعار خلال مدة شهر

واحد، حيث يتطلب الامر اعادة ترتيب الانظمة، حيث طلبت مدة اطول لاظهار انعكاس

ايجابي حقيقي للتخفيض في الاسعار الذي اقرته الوزارة على مرحلتين”.

واضاف

“هنالك شركات ثانوية تعمل بعقود مباشرة مع شركاء الوزارةمن الشركات، وليس

الوزارة ذاتها، الامر الذي سيعني محاسبة الشركات المتعاقدة مع هذه الفروع

الثانوية، دون ابلاغ الوزارة”.

كما

واكد الوزير نعيم الربيعي، انشاء مركز عمليات مشتركة يضم ممثلين عن كل شركة مع

ممثلي الوزارة، بشكل دائم، ومجهز باحدث انظمة المراقبة والتقنيات، لمتابعة عمل

خدمة الانترنت وحل المشاكل بشكل سريع وفاعل بعيدا عن الروتين”.

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