القضاء الأعلى قدم طلبا لرفع الحصانة عن 21 نائبا في البرلمان العراقي

2019/07/31 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعلان مجلس القضاء الأعلى اليوم، والقاضي بتقديمه طلبا لرفع الحصانة عن واحد وعشرين عضوا في مجلس النواب العراقي، بينهم عشرةُ متهمون بالفساد كخطوة أولى جادة في مواجهة الفساد.

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