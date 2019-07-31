أحمد صبحى منصور - فضفضة ..تشهد على هذا العصر الردىء

2019/07/31 | 23:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا :1 ـ فى وطن المستبد تسود الأغانى فى حب الوطن .أغانى من النفاق الرخيص يحتضنها المستبد ، وهو الخائن الأكبر للوطن.ليس هذا حبا للوطن ، هو نفاق للمستبد خائن الوطن .أعاشنا حسنى مبارك سنوات طوالا على حافة الجوع وهو الذى سرق 70 بليون دولار من مصر .من هو المٌحبُّ لمصر ؟ أنا أم هو ؟ .!.2 ـ الحب الحقيقى للوطن أن تقف داعيا الى الاصلاح السلمى لا تبتغى مالا ولا جاها ، تريد فقط إنقاذ الوطن وأن......

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