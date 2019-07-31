الحشد الشعبي يعلن تطهير بعض مناطق قضاء خانقين

2019/07/31 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عن تطهير المناطق المحيطة بنهر الوند في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال قائد العمليات، طالب الموسوي، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "قوات اللواء 23 بالحشد وبالتنسيق مع القوات الامنية في خانقين نفذت عملية تطهير زور نهر الوند ونشر قوات عسكرية على حافتي نهر الوند بالكامل"، مشيراً الى ان "هناك انخفاضاً واضحاً بمستوى التنظيم الارهابي نتيجة المتابعة الميدانية في خانقين واطرافها".

وتمكنت قوات الحشد الشعبي، في 22 من شهر تموز الحالي، من قتل عنصرين بتنظيم داعش وتدمير زورق اثناء محاولتهما الهروب خلال عمليات إرادة النصر الثانية.انتهى/س

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