بعثة الحج تعلن وفاة حاجين عراقيين في مكة المكرمة

2019/07/31 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت بعثة الحج العراقية، اليوم الاربعاء، عن وفاة حاجان احداهما من محافظة بابل والآخر من محافظة كربلاء في مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسن فهد الكناني في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "الحاجة ملكة مكطاف حسين مواليد 1926 من اهالي محافظة بابل توفيت في مستشفى النور بمكة المكرمة، وهي تبلغ من العمر 93 عاما"، مضيفاً ان "حاجا آخر يدعى محمد خليل مواليد 1969 من أهالي محافظة كربلاء توفي في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة بسبب معاناته من أمراض مزمنة".

وأفاد مصدر مطلع، في (22 تموز 2019)، بوفاة حاجة عراقية في الديار المقدسة.انتهى/س

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