موسع.. التربية تعلن عن اسماء الطلبة الاوئل وتوكد حصول 29 طالباً على معدل 99٫86 في الفرع الاحيائي

2019/07/31 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير التربية وكالة الدكتور قصي السهيل، اليوم الاربعاء، أسماء الطلبة الاوائل على العراق، مؤكداً حصول 29 طالباً على معدل 99٫86 في الفرع الاحيائي .

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