2019/07/31 | 23:27

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اسطورة برشلونة يعلن رفضه لعرضين من ريال مدريد

قال كارليس بويول، قائد برشلونة السابق، اليوم الأربعاء، إنه رفض

عرضين من ريال مدريد، عندما كان لاعبًا في صفوف البلوجرانا.وذكر بويول، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فاوضني ريال

مدريد مرتين، موسمي 2001/2002 و2004/2005..



كان يرغب في ضمي

بقوة".وأضاف: "ريال مدريد عين خوسيه أنطونيو كاماتشو كمدرب جديد له، والذي

طالب بالتعاقد معي ومع رونالدينيو".وواصل الدولي الإسباني السابق: "حاولوا التعاقد معي في هاتين

المناسبتين، وكانوا جادين للغاية، لكني كنت في أفضل نادٍ في العالم،

وأردت الفوز بالألقاب هناك، لذلك بقيت".يُذكر أن بويول ختم مسيرته الكروية بقيمص برشلونة، بعدما حقق معه جميع

الألقاب الممكنة، كما قاد منتخب إسبانيا للفوز باليورو وكأس العالم

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