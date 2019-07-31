2019/07/31 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC اقترب مسؤولوا فريق مانشستر يونايتد من التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب فريق ليستر سيتي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.وأشارت تقارير إنجليزية حسب السكاي سبورتس، إن مانشستر يونايتد قدم عرض بقيمة 80 مليون جنيه استرليني، لإنهاء صفقة ماجواير بشكل رسمي.ويرغب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع كبرى صفقاته المركز الخبري الوطني.

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