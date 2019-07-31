مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ يكرم الفريق المشرف على انجاز المرحلة الاولى الخاص بتاهيل مستشفى اليرموك التعليمي

2019/07/31 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (جاسب لطيف الحجامي) في مكتبه اليوم الفريق المشرف على تنفيذ اعمال المرحلة الاولى لتطوير و صيانة و تاهيل مستشفى اليرموك التعليمي

و اثنى الحجامي على الجهود المبذولة من قبل جميع الملاكات العاملة في اعمال الصيانة التي عملت طيلة فترة اعمال التأهيل بدون كلل او ملل و لغاية انجاز المرحلة الاولى و التي احدثت تطور كبير في اقسام امستشفى وصالات العمليات و الطوارىء مؤكدا ان الدائرة مستمرة بأكمال الخطط الموظوعة (متوسطة الامد و طويلة الامد) و ضمن السقف الزمني الموضوع و بنفس الهمة و الجهود

اعلام صحة الكرخ

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