بالتعاون مع بي آند سي مارين..”جلف كرافت” تطلق شراكة مع دي مارين لتوفر عروضًا مميزة لمالكي يخت ماجستي وتُرسخ ثقافة الولاء للعلامة التجارية

2019/07/31 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمارات العربية المتحدة، 31 يوليو، 2019: أطلقت شركة الخليج لصناعة القوارب، “جلف كرافت”، الشركة الإماراتية الرائدة في صناعة اليخوت الفاخرة والقوارب، بالتعاون مع “بي آند سي مارين” وكيلها الحصري في تركيا، شراكة مع دي مارين التي تتولى إدارة 14 مرسى في منطقة شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج وذلك بهدف تقديم مجموعة من العروض الحصرية الخاص بمالكي يخوت ماجستي.

تمنح هذه الاتفاقية الحصرية مالكي يخوت ماجستي في جميع أنحاء العالم فرصة لزيارة أفضل وأكبر نوادي اليخوت التي تديرها شركة دي مارين في الساحل الجنوبي لتركيا مثل دي مارين جوتشيك ودي مارين تورغوتريس ودي-مارين ديدم، والاستفادة من الخصومات الحصرية.

وبناءً على هذه الاتفاقية، يحصل كل من يشتري يخت ماجستي من شركة “بي آند سي مارين” الوكيل الحصري لـ “جلف كرافت” في تركيا على عقد للرسو المجاني لمدة سنة كاملة في أي مرسى تديرها شركة دي مارين، إحدى أكبر مشغلي المراسي البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

كما تتضمن الاتفاقية خصمًا حتى 15 بالمائة على عقود الرسو السنوية (أو أقل من سنة) لجميع مالكي يخوت ماجستي الذين يريدون رسو يخوتهم في احدا المراسي التابعة لدمارين في جنوب تركيا.



ويسري هذا العرض على عقود الرسو الجديدة التي تبدأ من 1 أغسطس 2019.

ويستمر العرض حتى يونيو 2020 بهدف استقطاب متعاملين جدد وترسيخ الولاء للعلامة التجارية، من خلال إطلاق باقات وعروض لمالكي يخوت ماجستي.

وكانت شركة الخليج لصناعة القوارب “جلف كرافت” قد أطلقت يخوت ماجستي للمهتمين باليخوت الرياضية بالغة الكفاءة، وتتمتع بمحركات قوية، وتتضمن خيارات متنوعة بأطوال تتراوح بين 48 قدم و175 قدم.



وبمجرد الانتهاء ستكون ماجستي 175 قد رفعت مفهوم استخدام الألياف الزجاجية في تصميم اليخوت حتى أصبحت واحدة من أكبر اليخوت المصممة من المواد المركبة، ولتقدم أفضل أداء للإبحار.

بدورها تشغل دي مارين 14 مرسىً، وتعد أحد أكبر مشغلي المراسي البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط والخليج العربي، وتمتلك واحدة من أكبر شبكات المراسي العالمية التي تساهم بالترويج لليخوت الترفيهية وتطوير الأعمال المستدامة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوظائف المحلية وتحقيق النمو الاقتصادي.



وكانت “دي مارين دبي” قد تأسست هذا العام بالتعاون المشترك بين كل من “مِراس” و”دبي القابضة” و”دي مارين”، بهدف تلبية الطلب المتنامي على إدارة وتطوير المراسي البحرية في منطقة الخليج، إضافة إلى تأسيس مركز بحري إقليمي في دبي.



وفي شهر مايو، بدأت دي مارين دبي ذ.م.م بإدارة المراسي في مناطق السيف، والخليج التجاري، وواجهة الجداف في دبي.

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ملاحظات للمحررين:

تأسست شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1982، وتُعد إحدى أكبر الشركات المتخصصة في إنتاج اليخوت الفاخرة والقوارب المصنوعة من الألياف الزجاجية والحائزة على عدة جوائز، وإحدى أهم عشر شركات مصنعة لليخوت السوبر على مستوى العالم (بحسب تصنيف “سجل الطلب العالمي” لعاميّ2015 و2014)، وسرعان ما تمتعت (جلف كرافت) بمكانة عريقة وسمعة متميزة لما توفره من مجموعة كبيرة ومتنوعة من اليخوت والقوارب ابتداءً من قياس 27 قدم لغاية 155 قدماً.

وتستخدم جلف كرافت أحدث التقنيات والتصميمات المبتكرة لتلبية احتياجات عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات مثل قوارب الصيد والنزهة والطرادات الرياضية واليخوت السوبر التي تصمم جزئياً بمواصفات خاصة وفقاً لرغبة العميل.

واستناداً إلى طاقتها الإنتاجية السنوية التي تبلغ حوالي 300 يختاً وقارباً وخبرتها التي تمتد إلى ما يزيد على ثلاثة عقود، نجحت جلف كرافت في تثبيت موطئ قدم لها في جميع أسواق القوارب العالمية، ولاقت فئاتها Majesty Yachts وOryx وNomad Yachts وSilvercraft إقبالا واستحساناً كبيرين.



وتوفر جلف كرافت خدمات شاملة من أهمها صيانة القوارب وخدمات التجهيز، علاوة على تقديم الاستشارات في كافة الجوانب المتعلقة بامتلاك القوارب.

مدونة: blog.gulfcraftinc.com

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