2019/07/31 | 23:28

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سارقات القلب

عبد صبري ابو ربيع

أقبلـت تبتسم

والقلب مُغرم

وعند العيــن

كان وجهها يتكلم

فتحـت عبـــاءتها

وانطلقت تتبسم

كأنها الورد

وكأنها العاشق المغرم

سـحرتني بأبتســامتها

وأراها تتمتم

سرقت قلبي معاها

ولم أندم

ثم طواها الطريق

ومـــــا زلت أحلم

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