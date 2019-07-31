الفياض: هيكلة جديدة للحشد الشعبي ولا تذويب له

2019/07/31 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، عن انجاز هيكلية جديدة للحشد الشعبي تنسجم مع الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، فيما أكد عدم وجود تذويب للحشد.

وقال الفياض في تصريح صحفي، إنه "تم انجاز هيكلية جديدة للحشد الشعبي تنسجم مع الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي"، مشيرا إلى أن "الأمر الديواني لا يذوب الحشد الشعبي وانما يؤكد وجوده المستقل ضمن القوات المسلحة، فضلا عن خلق علاقة تكاملية".وأضاف الفياض، أن "الأمر الديواني كان خطوة مهمة وجاء للتأكيد على أن الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية ويعمل بامرة القائد العام للقوات المسلحة"، لافتا إلى أن "الأمر الديواني صدر بالتشاور مع الاطراف المهمة واعطى مدد زمني لتطبيق ولا علاقة له بالتجاذبات الاقليمية الجارية".وأكد الفياض أنه "تم رفع قائمة الى رئيس الوزراء بالمعسكرات التي تشغلها هيئة الحشد الشعبي مع الرسالة التي وجهنها له بشأن الأمر الديواني"، نافيا في ذات الوقت "انخراط الحشد الشعبي بأي عمل عسكري خارج العراق".انتهى

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