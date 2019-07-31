النوارس تضم مهاجم الصقور بشكل رسمي

2019/07/31 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن نادي الزوراء، ضم نادي القوة الجوية مهاجم عماد محسن، لتمثيل الفريق في الموسم الكروي القادم.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، ان “الزوراء تعاقد

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