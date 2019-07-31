الموافقة على تحويل ناحية الكفل الى قضاء في بابل

2019/07/31 | 23:30

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اكد عضو مجلس محافظة بابل اسعد المسلماوي حصول موافقة وزارة التخطيط على تحويل ناحية الكفل الى قضاء.

وقال المسلماوي في تصريح صحفي اطلعت عليه

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