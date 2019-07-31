واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الايراني

2019/07/31 | 23:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف.وأفادت الوزارة بإدراج ظريف في “قائمة الخزانة الأمريكية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية”.

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