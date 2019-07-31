الخزانة الأمريكية تعلن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

2019/07/31 | 23:36

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخار...





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