الاتصالات تفرض عقوبات على شركات خدمة الانترنيت المتلكئة

2019/07/31 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، فرض عقوبات على الشركات المتلكئة وإنشاء مركز عمليات لمراقبة خدمة الانترنت في البلاد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “بعد إعطاء المهلة الخاصة بتحسين خدمة الانترنيت اجتمع وزير الاتصالات نعيم الربيعي مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنيت في عموم العراق واعلن في مؤتمر […]

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