English | كوردى

شاهد بالفيديو.. هيثم الجبوري: هذه حصة الرئاسات الثلاث من مقاعد الحج


شاهد بالفيديو.. هيثم الجبوري: هذه حصة الرئاسات الثلاث من مقاعد الحج
2019/07/31 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 2sHa5057Dks

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيثم الجبوري: هذه حصة الرئاسات الثلاث من مقاعد الحج) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيثم الجبوري: هذه حصة الرئاسات الثلاث من مقاعد الحج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).

كامل التفاصيل في: قناة الرشيد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا