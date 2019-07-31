2019/07/31 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_علي_غنيم إن المصادقة على قانون الإطعام القسري تهدف إلى المساس بالحقوق المشروعة للأسرى الفلسطينيين والمنصوص عليها في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاعتراف بمكانتهم كأسرى حرب ومكافحين من أجل الحرية وسائر حقوقهم الصحية والغذائية والتعليمية، بالإضافة إلى حقهم بالحصول على المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية، كما أن تمرير هذا القان......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الرحمن علي غنيم - قانون الإطعام القسري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الرحمن علي غنيم - قانون الإطعام القسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).