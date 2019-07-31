2019/07/31 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد الشرق الأوسط بين الصفويين والعثمانيين والوطنيين المزعومين تتشابه أحداث الشهر الماضى فى الإقليم بشكل غريب، ففى الخليج يتحرك الصفويون، وعلى خطاهم فى المتوسط يتحرك أبناء العم العثمانيون ، فى الخليج تتحدى إيران الإسلامية العالم، رداً على العقوبات الأمريكية، بضرب وخطف السفن فى مضيق هرمز، وبإستئناف تخصيب اليورانيوم، وبمزيد من الدعم للميليشيات الشيعية، بينما تتحرك تركيا أردوغان فى المت......

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