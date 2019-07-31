2019/07/31 | 23:55

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عاجل..



وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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