موسع.. واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني.. وظريف يرد: لا املاك لدي في الخارج

2019/07/31 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاربعاء، عقوبات مالية على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

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