2019/07/31 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظريف على تويتر: العقوبات التي فرضتها واشنطن لن تؤثر علي أو على عائلتي لأن لا أملاك أو مصالح لنا خارج إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/31 | 23:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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