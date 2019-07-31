2019/08/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دارميات ..



(غزل البنات)

ميسون نعيم الرومي

اشعاع الشمس مظفور بيهه الگصيبه

واللي يشـوف العين هوَّه اونصيبه

***

بويه اشحلات اهواي يچوي ابسماره

شمس اوگمر وانجوم ..



هزّ العماره

***

يگطر عسل مملوح چلماته ترفه

من نگلة الرجلين لو مر اعرفه

***

بشليلي الم انجوم وانثر دربكم

والگمر ضوَّه الليل يمشي بثركم

***

حاير واعاين ليك يوليفي يالصد

مدري الورد بالإيد مدري على الخد

***

خليني اعاين ليك لن روحي بيدك

چا هيـّه مو بالكيف گلبي يريدك

***

گمره اوربيع اليوم حلوه اوضويـّـه

وامطرزه ابنجمات اسمانه اوزهيـّه

**

افرشلك الجفنين عيني اوصبيهه

والعطش لو مر بيك اشرب ابميهه

***

الگلب لو بالكيف يسعدنه كلنه

متعلي ما ينلاح يلعب ابدمنه

***

موشومه چنهه انجوم رصعات الخدود

وامطرزه ابشامات والحسن مشهود

***

شامه انت وسط العين وانت صبيهه

افرشلك الجفنين يالانت ضيهه

***

افرشلك الجفنين برموشي اغطيك

تشرب ابمي العين وابروحي اشريك

***

يحله السمر وياك ..



تزعل واراضيك

لوتمشي اوتصد غاد ..



آنه الاحاچيك

***

الگلب مو بالكيف كلنه عبيده

والما تريده الروح گلبك يريده

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29 / تموز / 2019

ســــــتوكهولم

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