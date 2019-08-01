وفاة رابع حاج عراقي في الديار المقدسة

2019/08/01 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توفيت في مدينة مكة يوم الاربعاء، الحاجة سرمي رمضان يوسف وهي من أهالي زاخو في محافظة دهوك.

وقال نبز اسماعيل المتحدث باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في تصريح صحفي، ان الحاجة سرمي توفيت اليوم اثناء زيارة الحرم المكي مع ابنها، مشيرة الى انه تم الصلاة عليها في الحرم ومن المقرر ان تدفن في مكة".وكانت بعثة الحج العراقية قد أعلنت في وفاة ثلاث حجاج عراقيين {امراتين ورجل} من بابل وكربلاء والنجف.انتهى

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