مقتل ضابط برتبة نقيب في الشرطة الاتحادية بتفجير جنوب غرب كركوك

2019/08/01 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل ضابط في الشرطة الاتحادية مساء اليوم الاربعاء بتفجير وقع جنوب غرب محافظة كركوك.

وقال مصدر في الشرطة المحلية العراقية ان قنبلة محلية الصنع انفجرت مساء اليوم قرب قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك مما ادى الى مقتل احد ضباط الشرطة الاتحادية برتبة نقيب يُدعى (طه فليح مردان).

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