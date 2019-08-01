ماذا بعد الحشود العسكرية الامريكية في مياه الخليج العربي؟

2019/08/01 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح الربيعي

اصبحت الولايات المتحدة الامريكية (امبراطورية العصر الحديث) من خلال هيمنتها, وتسليط اضوائها المختلفة على معظم بقاع الارض قاطبة, وبعد قيامها على سقوط, وانهيار

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