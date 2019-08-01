2019/08/01 | 00:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هشام كاطع الدلفي
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نبتدئ مقالنا هذا ببيت لأمير الشعراء احمد شوقي ينشد فيه:
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً
هكذا انطلقت بطولة (اسياسيل) لاتحادات غرب اسيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((#مرحبتين_عيوني) في بطولة غرب آسيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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