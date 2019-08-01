(#مرحبتين_عيوني) في بطولة غرب آسيا

2019/08/01 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هشام كاطع الدلفي

نبتدئ مقالنا هذا ببيت لأمير الشعراء احمد شوقي ينشد فيه:

وما نيل المطالب بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غلاباً

هكذا انطلقت بطولة (اسياسيل) لاتحادات غرب اسيا

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