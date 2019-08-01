تسجل اربعة آلاف حالة طلاق خلال شهر حزيران

2019/08/01 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت محاكم العراقية، وضمن الاحصائية الشهرية التي تصدر الحكومة، اربعة الاف حالة طلاق خلال شهر حزيران الماضي.

وكشفت احصائية المحاكم التي وصل “النور نيوز” على نسخة منها، ان “حالات الطلاق في عموم محاكم المحافظات باستثناء اقليم كردستان، قد سجلت 4548 حالة طلاق، منها 3303 حالة تصديق طلاق خارجي، و1245 تفريق بحكم قضائي”.

واظهرت الوثيقة ان “ذات المدة شهدت تسجيل 20 الف و412 عقد زواج، منها 16942 عقد ضمن المحكمة، و 3570 تصديق لعقد زواج تم خارج المحكمة”.

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