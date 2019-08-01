نزاع على رئاسة النزاهة النيابية..السهيل: لا زالت رئيسًا لها وعلى الصجري التوقف عن الادعاء بذلك

2019/08/01 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد عضو مجلس النواب هشام السهيل، اليوم الأربعاء، استمراره برئاسة لجنة النزاهة النيابية، فيما دعا النائب علي الصجري إلى التوقف عن الادعاء برئاسة اللجنة.

وقال السهيل، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئاسة اللجنة لن تحسم بعد ولازلت رئيسها لحين اعادة انتخاباتها”.

وطالب السهيل النائب علي الصجري بـ “عدم الاستمرار بالادعاء برئاسة اللجنة”.

وكان رئيس السن للجنة النزاهة النيابية، هشام السهيل، قد نفى في وقت سابق، انتخاب النائب علي الصجري لرئاسة اللجنة، مطالبا رئيس مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي للمجلس بهذا الشأن.

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