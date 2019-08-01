نيجرفان البارزاني: نطالب الحكومة العراقية بتعويض المؤنفلين وذوي الشهداء وفق الدستور

2019/08/01 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، الأربعاء، الحكومة العراقية بتعويض المؤنفلين وذوي الشهداء في إقليم كردستان وفق المواد التي نص عليها الدستور العراقي.

وقال البارزاني في كلمة ألقاها خلال إحياء مراسم الذكرى الـ36 لأنفلة البارزانيين، إن “احياء ذكرى المؤنفلين البارزانيين خلال هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة، به حزن كبير وعميق بعد العثور على المقابر الجماعية الأخيرة في مناطق السماوة وألتي تضم رفات مئات الضحايا”.

وأضاف، أنه”تم العثور فقط على رفات 3672 من أصل 182 الف من المؤنفلين، كما تمت اعادة رفاة 596 شخصاً من أصل 8 آلاف من البارزانيين الذين تعرضوا لعمليات الأنفال”.

وأردف رئيس إقليم كردستان، إننا”اليوم نحتفي بالضحايا البارزانيين في مختلف مناطق إقليم كوردستان ونطالب الحكومة العراقية بتعويض المؤنفلين وذوي الشهداء ووفق مواد الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية”.

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