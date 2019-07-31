وجهاء وشيوخ المكون العربي في سهل نينوى يشيدون بدور الحشد الشعبي (صور)

2019/08/01 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن وجهاء وشيوخ المكون العربي في سهل نينوى، الأربعاء، الدور الذي تقوم به قوات الحشد الشعبي في السهل على الصعيد الأمني والخدمي.وقال موفدنا، إن عددا من وجهاء وشيوخ المكون العربي في سهل نينوى زاروا، مساء اليوم، مقر اللواء ٣٠ في الحشد الشعبي لتقديم الدعم المعنوي والاشادة بدور الحشد الشعبي.وأضاف، أن الشيوخ والوجهاء ثمنوا ...

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