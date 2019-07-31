الفياض: أنجزنا هيكلية جديدة تنسجم مع الأمر الديواني ولا يوجد تذويب للحشد

2019/08/01 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، عن انجاز هيكلية جديدة للحشد الشعبي تنسجم مع الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، فيما أكد عدم وجود تذويب للحشد الشعبي.وقال الفياض في حوار مع قناة "العراقية" تابعه موقع "الحشد الشعبي"، إنه "تم انجاز هيكلية جديدة للحشد الشعبي تنسجم ...

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