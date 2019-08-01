2019/08/01 | 00:29

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قوة من الحشد الشعبي تصد تعرضا لداعش على نقطة امنية جنوبي قضاء بلد

الخميس

01

أب

2019 :

12:16 am

40

قوة من الحشد الشعبي تصد تعرضا لداعش على نقطة امنية جنوبي قضاء

بلد

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