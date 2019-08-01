2019/08/01 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظريف يرد على العقوبات الامريكية التي فرضت عليه !

رد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الاربعاء، على وزارة

الخزانة الامريكية التي وضعته ضمن قائمة العقوبات الخاصة

بها.

وقال ظريف على حسابه تويتر: "سبب عقوبات واشنطن علي هو أنني المتحدث

الرئيسي باسم إيران على مستوى العالم، هل هذه الحقيقة

مؤلمة؟".واوضح " ليس لهذه العقوبات أي تأثير علي أو على أسرتي ، حيث ليس لدي

أي ممتلكات أو مصالح خارج إيران".واضاف: "شكرا على اعتباركم إياي مثل هذا التهديد الكبير على

أجندتكم"

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