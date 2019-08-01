2019/08/01 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9cBgS9f_P50

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دائرة حوار مع كريم حمادي - المنهاج الحكومي..المكتوب والمتحقق /ضيف البرنامج -ليث كبة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دائرة حوار مع كريم حمادي - المنهاج الحكومي..المكتوب والمتحقق /ضيف البرنامج -ليث كبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).