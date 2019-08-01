2019/08/01 | 00:38

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اصابة عنصرين من البيشمركة بهجوم لداعش محافظتي بين ديالى والسليمانية

يتبع ..

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مدرية مكافحة إجرام بغداد ، اليوم الاربعاء، القبض على متهم سرق محلاً للهواتف النقالة، في منطقة أبي غريب، غربي العاصمة.

ونشرت مديرية مكافحة الاجرام، مقطعاً مصوراً، ذكرت أنه لـ"عملية القبض على متهم قا

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، عن القاء القبض على اربعة عناصر من تنظيم داعش في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية في بيان، ان "مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على مذكرة قبض قضائ

بغداد اليوم- ديالى

أعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الثلاثاء، عن حسم ازمة منطقة "جيزاني الجول" الواقعة شمال المحافظة، فيما اشاد بدور العشائر وتفاعلها الايجابي مع السلم الاهلي.

وقال العبادي لـ(بغداد اليوم)، ان "قرية جيزان

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