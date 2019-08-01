بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

2019/08/01 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال دبلوماسيون، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا توجهت إلى مجلس الأمن الدولي بطلب عقد جلسة طارئة مغلقة، لبحث عملية إطلاق صواريخ في كوريا

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