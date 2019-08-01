أخطار قمة الهرم

2019/08/01 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاسم جمعة الكعبي

كل شيء ساكن مالم تؤثر عليه قوة، ويكاد يحسب عدما ان لم يؤثر في الاشياء، ولا يمكن الاستدلال عليه دون ان يشغل حيزا

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