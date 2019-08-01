دلور ميقري - عصير الحصرم 76

2019/08/01 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري 1حرارة الظهيرة، دفعتني للمضي في طريق مظلل بأشجار البرتقال علاوة على الأبنية العالية، متصل بين الحي الشتوي وساحة الحرية في غيليز.إنه أحد دروبي المفضلة، منذ أن صرت معتاداً على التجول خارج المدينة القديمة.أسيرُ إذاً والهواء العليل يجفف العرق، المتصبب من جبيني.فيما نظري يلتهم المناظر الرائعة لعرائش المجنونة والياسمين واللبلاب، المنهمرة على جدران الفيلات، المتطاولة من خلفها أفرع الأشجار المثمرة ......

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