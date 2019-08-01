رضى حليم - أزمة الصحافة ووسائل الإعلام المغربية: نحو تنامي ظاهرة التشهير

2019/08/01 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضى_حليم إنّ عماد أي تحول ديموقراطي؛ رهين بوجود إعلام حر ومتعدد، يتم التعبير من خلاله عن كل الأفكار والآراء والتوجهات المحلية والدولية.وتكون الدولة الضامن الأول والكفيل بتفعيل مبدأ المساواة وتشجيع التعددية والتنوع والشفافية، والدفاع عن الإعلاميين والمثقفين والمبدعين، في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني...عن طريق هيئات ومجالس مستقلة تنظم ذاتها بذاتها بعيدا عن أي تأثير سياسي أو اقتصادي ...تمارس هذه......

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