العراق يشارك اليوم في محادثات أستانة بشأن سوريا

2019/08/01 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية اليوم الخميس، بياناً بشأن مشاركة العراق في محادثات أستانة بخصوص سوريا.

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