2019/08/01 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدر وزير الدفاع نجاح الشمري اليوم الخميس، بياناً استذكر فيه الذكرى 36 لتنفيذ عمليات الانفال الاجرامية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: الانفال الاجرامية تصنف ضمن عمليات الإبادة الجماعية التي ذهلت لروعها الإنسانية ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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