2019/08/01 | 01:00

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بيان الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية حول ما جرى في ملعب كربلاء المقدسة

بِسْم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

صدق الله العلي العظيم نستنكر وندين بشدة ما حصل مساء امس في ملعب محافظة كربلاء المقدسة

خلال افتتاح بطولة غرب اسيا، والتي رافقها حفل موسيقي راقص يعدّ

تجاوزا على حرمة المدينة وهتكاً لقدسية مدينة الامام الحسين عليه

السلام . نطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين ومن يقف خلف هذا

التجاوز الفاضح على حرمة المدينة المقدسة، سواء كانت الحكومة المحلية

او وزارة الشباب والرياضة او الاتحاد العراقي لكرة القدم، لضمان عدم

تكرار هذه الأفعال مجددا . الامين العام لحزب

الدعوة الاسلامية

١ / اب / ٢٠١٩

الخميس٢٩ ذو القعدة ١٤٤٠

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